GdS | Caicedo l’uomo del destino, ma che fatica con il Crotone





Qualche minuto in anticipo rispetto alle sue abitudini, ma pur sempre al tramonto della partita, quando le speranze di agguantare i tre punti cominciavano pericolosamente ad affievolirsi. È sempre Felipe Caicedo l’uomo della provvidenza che regala la vittoria alla Lazio. Non in pieno recupero, come spesso gli è riuscito in passato, ma comunque a sei minuti dal 90’ (è il suo quarto gol quest’anno negli ultimi dieci minuti, sono 7 considerando anche la scorsa stagione).

TRE PUNTI D’ORO

Il settimo successo interno di fila in campionato arriva per i biancocelesti al termine di un match giocato però sulla stessa falsariga degli ultimi tre disputati tra Champions e campionato e conclusisi con altrettante sconfitte. Già, non è un momento felice per la banda Inzaghi. Che ha perso la brillantezza di inizio 2021 ed accusa una evidente stanchezza, sia fisica sia mentale. Si spiegano così i black out che consentono al Crotone di recuperare per due volte il vantaggio dei padroni di casa e di avere addirittura l’occasione per portarsi in vantaggio (neutralizzata da Reina su Rispoli) qualche minuto prima della sentenza finale di Caicedo. Cali di concentrazione che riguardano anche uomini chiave come Acerbi (che lascia tirare Simy sul gol dell’1-1) e che soprattutto annebbiano le idee della coppia d’attacco Immobile-Correa. I giri della manovra non sono quelli dei giorni migliori (colpa soprattutto degli esterni che non spingono), ma per fortuna di Inzaghi i due gioielli di centrocampo ci sono. Milinkovic apre (piatto di precisione su cross di Radu), Luis Alberto riporta in vantaggio i suoi dopo il primo pari calabrese (rasoiata dal limite su sponda di Immobile) e sul loro asse arrivano le due palle-gol più significative che precedono il 3-2 di Caicedo (sulla prima Milinkovic manda fuori di te- sta, sull’altra il serbo inquadra la porta, ma Cordaz si supera).

La Gazzetta dello Sport

