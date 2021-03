Lazio-Crotone, Corino: “Tre punti importanti, ma biancocelesti fragili mentalmente”





La Lazio ritrova il successo contro il Crotone, battendo la squadra calabrese per 3-2. In merito all’importante vittoria ottenuta ieri, l’ex biancoceleste Gigi Corino è intervenuto ai microfoni di Radiosei.

Queste le sue parole:

“Mi prendo la vittoria, ma questa squadra è troppo fragile. La Lazio sta peccando dal punto di vista fisico, è fuori forma. Ma il problema più grande credo sia mentale, i biancocelesti stanno mettendo in mostra tutta la loro fragilità.

Dopo la partita contro il Bayern abbiamo visto una Lazio diversa, debole mentalmente, incapace di reagire. Alla prima difficoltà è andata in crisi, come le squadre che lottano per non retrocede. Anche a Torino i biancocelesti erano partiti bene, poi alla prima difficoltà sono crollati, e una grande squadra non può permetterselo. Sappiamo che Immobile, Correa e Leiva sono fuori forma, ma spero che già dalla partita contro il Bayern si possa riacquistare fiducia. Serve sbloccarsi, ma dopo aver visto la partita di ieri non sono fiducioso.”

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: