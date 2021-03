Lazio-Torino, l’avv. Gentile: “Andremo fino al terzo grado e oltre. Rapporti Lotito-Cairo? Non riguardano l’ordinamento giuridico”





In diretta sulle frequenze di Radio Punto Nuovo l’avvocato Gianmichele Gentile, legale della Lazio, ha commentato la vicenda legata alla gara dei biancocelesti contro il Torino che non si è disputata: “Denunciare l’ASL? No, ma c’è la necessità di capire cosa è successo perché non è chiaro. La Lazio andrà fino al terzo grado e anche oltre; non è un problema di rapporti tesi tra Lotito e Cairo: è un problema più ampio, ci vuole chiarezza per capire quello che deve fare il campionato in situazioni come questa. I rapporti che hanno i due presidenti non riguardano l’ordinamento giuridico. Io sostengo che ci sia un buco nell’ordinamento sportivo per quanto riguarda la disciplina d’emergenza, in questo periodo di Covid. I provvedimenti emanati fino ad oggi non risolvono il problema”.

