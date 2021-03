Nessun blocco del traffico a Roma: rinviata la domenica ecologica del 14 marzo





Come riportato dalla redazione di RomaToday, il Campidoglio ha deciso di rinviare la quarta ed ultima domenica ecologica a Roma. A comunicarlo, il Comune di Roma attraverso una nota stampa, che annuncia il differimento dell’appuntamento alla prima data utile.

Il rinvio del blocco del traffico, è stato deciso anche in base al passaggio della Regione Lazio, da zona gialla a rossa. Difatti, quelli di oggi e di domani risultano essere gli ultimi due giorni del fine settima in zona gialla, per questo è stato consentito ai romani di potersi spostare liberamente senza restrizioni stradali.

Tale blocco, avrebbe previsto lo stop alla circolazione per tutti i veicoli a motore nella ZTL “Fascia Verde” e sarebbe stato in vigore nelle fascia orarie 7:30-12:30 e 16:30-20:30.

Questa la nota del Comune:

“L’iniziativa #ViaLibera, che avrebbe dovuto tenersi lo stesso giorno, è stata spostata al 18 aprile 2021. I provvedimenti sono stati adottati ieri in considerazione dell’aumento dei casi di Covid e in vista delle nuove restrizioni che da lunedì porteranno il Lazio in zona rossa. Revocato anche il blocco totale della circolazione veicolare in via Appia Antica previsto per domenica”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: