Primavera Tim Cup, data e orario di Inter-Lazio





La Primavera biancoceleste, oggi in campo per la partita di campionato in casa dell’Ascoli, nei prossimi giorni si proietterà verso la sfida di Coppa Italia contro l’Inter. La Lega Serie A ha reso noto che la gara contro i nerazzurri, valida per i quarti di finale di Primavera TIM Cup, si disputerà martedì 17 marzo alle ore 13:00 presso il Suning YDC di Milano.

