SERIE A | Sassuolo-Verona, la sfida per l’ottavo posto va ai neroverdi: finisce 3-2 al Mapei Stadium





Si è concluso da pochi minuti il primo dei tre anticipi del sabato della 27° giornata di Serie A: al Mapei Stadium di Reggio Emilia è andata in scena la sfida per l’ottavo posto in classifica. Gara ricca di gol che ha visto il Sassuolo imporsi per 3-2 contro l’Hellas Verona. Padroni di casa subito in vantaggio dopo quattro minuti con Locatelli, ma gli ospiti hanno trovato il gol del pareggio a pochi minuti dalla fine del primo tempo con Lazovic. Nella ripresa i neroverdi si riportano in vantaggio al 51° con Djuricic. Gara equilibrata, con la squadra di Juric che cerca il gol del pareggio che arriva al 79° con Dimarco. Subito dopo due minuti però il Sassuolo torna per la terza volta in vantaggio, questa volta definitivamente: calcio d’angolo respinto dalla difesa dell’Hellas, palla che arriva al limite dell’area a Traore che insacca alle spalle di Silvestri. Tre punti importanti per la squadra di De Zerbi che si porta a quota 39 punti, scavalcando all’ottavo posto proprio il Verona fermo a 38 punti. In settimana il recupero per il Sassuolo in casa del Torino.

