SOCIAL | Caicedo esulta dopo la vittoria contro il Crotone: “Continuiamo a lottare” | FOTO





Torna la “Zona Caicedo” e tornano i tre punti. La Lazio ritrova la vittoria in campionato, dopo le sconfitte contro Bologna e Juventus, grazie al 3-2 casalingo contro il Crotone. La rete decisiva nel pomeriggio di ieri è stata di Felipe Caicedo, confermandosi l’uomo delle reti nei minuti finali. Sul proprio profilo ufficiale Twitter, il “Panterone” biancoceleste, ha esultato dopo la vittoria della Lazio contro il Crotone ultimo in classifica: con un Tweet contenente due immagini della sfida di ieri all’Olimpico, il messaggio recita: “Contento per i 3 punti. Continuiamo nella lotta. Forza Lazio sempre”.

Contento per i 3 punti continuiamo nella lotta @OfficialSSLazio #forzalazio sempre pic.twitter.com/IhDSIm3hxk — Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) March 13, 2021

