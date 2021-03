SOCIAL | Lazio-Crotone, vota l’MVP della partita: le quattro opzioni





Dopo la vittoria ottenuta ieri contro il Crotone, è arrivato il momento di votare l‘MVP della partita. Sono quattro i giocatori a contendersi il premio: gli autori dei 3 gol biancocelesti, Luis Alberto, Milinkovic-Savic e Caicedo, ai quali si aggiunge Stefan Radu. Il suo ritorno, è risultato essere prezioso per il reparto arretrato, nonché per quello avanzato. Il rumeno, ha infatti fornito l’assist per il momentaneo vantaggio della Lazio, siglato da Milinkovic. Il suo cross dalla sinistra, ha pescato perfettamente il serbo che solo in area di rigore non ha sbagliato.

Per votare il migliore di Lazio-Crotone, basta sezionare il giocatore scelto nel seguente post pubblicato dalla Lazio:

#LazioCrotone 🗳

È arrivato il momento di votare l’MVP della partita Ecco le 4️⃣ opzioni 👇 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) March 13, 2021

