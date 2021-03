SOCIAL | Milinkovic scherza sulla fascia di capitano: “Si rompe sempre, ho il braccio troppo grosso…” – FOTO





Dopo la gara di ieri contro il Crotone, terminata con un’importante vittoria per i biancocelesti, l’autore del vantaggio Milinkovic-Savic ha commentato il successo ottenuto sul proprio profilo Instagram ufficiale. In particolare, nei commenti sotto al post da lui pubblicato, ha voluto far chiarezza sull’episodio della fascia da capitano che lo ha visto protagonista. Verso lo scadere della partita, a seguito dell’uscita dal campo di Immobile, il serbo ha ricevuto la fascia da capitano, ma dopo alcuni minuti ha dovuto liberarsene perché rotta. Un gesto che potrebbe essere frainteso dai tifosi, sui cui Milinkovic ha voluto subito fare chiarezza, ironizzando: “Ragazzi purtroppo fascia si rompe sempre, ogni volta… perchè ho braccio grosso.. stiamo aspettando che arriva più grande”.

Di seguito l’immagine del commento di Milinkovic:

