CdS | Lotito-Cairo, che scontro. Chiedono un 3-0 a testa





Senza fine la battaglia sportiva e legale tra i due club. Si rischia di arriva in fondo alla stagione in attesa di sentenze definitive, un ricorso dietro l’altro.

Come riportato dal Corriere dello Sport, la partita Lazio–Torino, in attesa di essere recuperata sul campo, si sta disputando attualmente tra gli avvocati dei club coinvolti nella aule dei tribunali. Nelle prossime ore la Lazio impugnerà la sentenza di primo grado, emessa venerdì dal giudice sportivo, chiedendo nuovamente il 3-0 a tavolino alla Corte Sportiva di Appello. Dal momento del deposito, verranno concessi al Torino cinque giorni di tempo per replicare e presentare le controdeduzioni. Si pensa che il processo federale di secondo grado avverrà tra il 25 e il 26 marzo. Adesso la decisione spetta alla Lega, che può disporre (non prima che diventi ufficiale l’eliminazione della Lazio in Champions) il recupero della partita saltata il 2 marzo a Roma o attendere l’esito del ricorso: in entrambi i casi, la prima data utile dovrebbe cadere mercoledì 7 aprile.

Martedì si aprirà al Tribunale Federale il caso tamponi della gara di andata Torino–Lazio e delle mancate comunicazioni Asl dei casi positivi riscontrati a Formello, che vede coinvolti il presidente Lotito e i medici, Pulcini e Rodia.

Sulla base del deferimento disposto da Chinè, capo della Procura Federale, il Torino ha chiesto di partecipare come parte interessata al processo. Tra i sei capi d’imputazione c’è l’impiego di Ciro Immobile che entrò in campo nella ripresa e segnò su rigore il 3-3: secondo l’accusa, dopo il tampone Synlab che gli aveva impedito di andare a Bruges, avrebbe dovuto osservare un periodo obbligatorio di 10 giorni di isolamento. La partecipazione di Cairo al processo è finalizzata ad ottenere il 3-0 a tavolino per la gara di andata contro la Lazio. Il club biancoceleste, martedì in apertura di processo, solleverà le eccezioni preliminari, puntando sulla ”non ammissibilità” dell’intervento del Toro. Successivamente la Lazio chiederà di ascoltare Di Rosa, dirigente del dipartimento di prevenzione Asl di Roma1 che autorizzò i medici della Lazio ad inserire Immobile nella lista dei convocati per il Torino; in seguito chiederà che vengano ascoltati i rappresentanti della Synlab per approfondire le procedure eseguite per i controlli Covid-19. Non basterà una sola udienza, anticipata alle 11 in videoconferenza per istruire il processo. Rodia e Pulcini voleranno forse in Germania con la Lazio in attesa del ritorno con Bayern.

Lotito, inoltre, ha intenzione di andare a fondo sui contatti Asl–Torino all’origine della rinuncia dei granata al viaggio verso Roma. Non è esclusa la denuncia alla Procura della Repubblica di Torino: lo stesso Mastrandrea (giudice sportivo) non si è pronunciato su questo tema specifico, preferendo rinviare l’eventuale indagine agli ispettori della Procura Federale.

