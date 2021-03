CorSera | Ciro non segna, Caicedo gioca poco: bomber nervosi





Immobile è in crisi, il Panterone scontento.

Come riportato dal Corriere della Sera, entrambi i giocatori sono arrabbiati: Caicedo perché non gioca, Immobile perché non segna. L’ecuadoriano non viene impiegato con continuità da Inzaghi (ricordando che Felipe ha avuto anche problemi fisici e Correa ha dimostrato di poter aiutare la squadra se schierato titolare); il napoletano ha perso fiducia a causa della condizione fisica. Terminata la partita contro il Crotone, che ha visto trionfare i biancocelesti per 3-2, entrambi i giocatori si sono detti amareggiati per motivi diversi. Caicedo ha dichiarato: ”Il tecnico ha deciso che i titolari sono altri, non mi resta che lavorare”. Immobile se l’è presa con se stesso, deluso per non aver segnato. Mercoledì potrebbero giocare insieme nella partita contro il Bayern Monaco. Se Inzaghi decidesse di impiegarli in coppia, sarebbe un segnale: il sudamericano comprenderebbe che l’allenatore non lo ha affatto messo da parte; Ciro avrebbe un’iniezione di entusiasmo necessaria dopo le difficoltà dell’ultimo periodo. Caicedo non segnava dal 10 gennaio: il gol contro il Crotone è stata una liberazione per la Lazio, che temeva un altro disarmante passo falso, ma anche per lui. Immobile, invece, non va in rete dal 7 febbraio.

Inzaghi valuterà già oggi le condizioni dei suoi attaccanti, prima di decidere la coppia sulla quale puntare mercoledì contro il Bayern. Correa, nonostante una prestazione non soddisfacente nella gara di venerdì scorso, resta in corsa tra i possibili titolari.

