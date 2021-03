CorSera | Lazio-Torino, subito il ricorso in appello





Come riportato dal Corriere della Sera, la Lazio contesterà la decisione del giudice sportivo, che ha disposto il recupero della gara con il Torino anziché concedere il 3-0 a tavolino. Al preannuncio di ricorso seguirà il ricorso, che condurrà le parti in giudizio davanti alla Corte sportiva d’appello. Se anche in questa sede non avrà l’esito sperato da Lotito, il presidente del club biancoceleste è pronto a rivolgersi al Collegio di garanzia del Coni, l’organo che ha preso la decisione finale su Juve–Napoli. L’avvocato Gentile, legale della Lazio, ha dichiarato: ”Possiamo anche andare oltre il terzo grado di giudizio”. Non escludendo la possibilità, dunque, di andare oltre.

Martedì prossimo la Lazio dovrà anche rispondere di fronte al Tribunale federale per il caso tamponi: Gentile chiederà che il processo venga posticipato di una settimana per l’assenza dei medici Pulcini e Rodia, entrambi a Monaco di Baviera.

