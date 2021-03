FORMELLO – Scattano le prove tattiche in vista del Bayern Monaco, Lazzari pronto al rientro





Archiviata la pratica Crotone si provano già le prime mosse tattiche per la gara di ritorno di Champions League contro il Bayern Monaco. Nella seduta di oggi con il resto della squadra si sono aggregati dalla Primavera anche Furanetto, Franco e Czyz. Assenti invece Reina, Armini, Luiz Felipe, Akpa Akpro, Correa e Immobile. Il riscaldamento ha previsto una corsa a secco e poi circuiti con trasmissione del pallone, dopodiché una prima fase tattica. Sul campo di allenamento si è rivisto Lazzari, che prima ha svolto un lavoro differenziato sul campo adiacente con allunghi con cambi di direzione e infine anche con qualche cross. L’esterno ha poi terminato le prove con la squadra senza però fare la partitella. Alla partitella finale non hanno partecipato neanche Radu, Patric, Franco, Leiva, Marusic e Milinkovic. Marusic e Milinkovic hanno poi effettuato cross e tiri in porta non rientrando negli spogliatoi.

