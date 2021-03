LAZIO WOMEN | Al Fersini pareggio amaro per le biancocelesti contro il Cesena





Oggi alle 14.30 la Lazio Women ha esordito in casa contro il Cesena, da quando Carolina Morace siede in panchina. L’anticipo della 19esima giornata al Fersini si conclude in pareggio. Le biancocelesti passano per due volte in vantaggio con Berarducci e Visentin ma le emiliane non si lasciano intimidire e riescono a riprendere il match strappando un punto prezioso. Gara che si chiude sul risultato di 2-2: un pareggio che favorisce più il Cesena e che invece sta stretto alle ragazze di Morace.

