L’iniziativa dello Zenit: vaccino anti-Covid a chi compra il biglietto per la partita

Lo Zenit San Pietroburgo lancia un’importante iniziativa in merito ai vaccini. L’avversaria della Lazio nei gironi di Champions League, ha infatti annunciato attraverso i propri canali ufficiali di regalare il vaccino Sputnik V a chi compra il biglietto per accedere alla partita della Gazprom Arena. Il piano vaccinale, che proseguirà per tutta la stagione, è partito ieri in occasione del match contro l’Akhmat Grozny. Per poter ricevere il vaccino sarà necessario essere maggiorenni, possedere i documenti necessari e naturalmente avere il biglietto per la partita. L’idea è quella di incentivare la campagna di vaccinazione in Russia.

The #SputnikV vaccination programme is well underway here at the Gazprom Arena

We’ll be offering free vaccinations to supporters at everyone of our home games for the rest of this season! pic.twitter.com/AApj784mCN

