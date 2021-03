Luis Alberto, da assist man a finalizzatore: la metamorfosi del mago





Con 16 assist lo scorso anno si è confermato un infallibile assist man, il migliore in Serie A. Una certezza per il vincitore della scarpa d’oro, Immobile, consapevole del fatto che, in un modo o nell’altro, la palla giungeva sempre da lui tramite i suoi passaggi. Si parla, naturalmente, di Luis Alberto, da quasi quattro anni ormai una pedina fondamentale dello scacchiere di Inzaghi, un elemento la cui mancanza si sente sempre e non poco. Con i numeri dello scorso anno ha conquistato in pieno titolo di assist man del campionato, superando anche i numeri già grandiosi della stagione 17/18, dove fece 14 assist, due in meno della passata stagione.

Quest’anno, però, è fermo ancora a 0 assist. I suoi passaggi non hanno ancora avuto modo di essere vincenti a livello di finalizzazioni. Però si continua a parlare di grandi prestazioni e di importanza fondamentale per Luis Alberto. Ciò, naturalmente, non è un caso: di fatto il mago, dopo 23 presenze è a quota 8 gol, a soli tre gol dal suo record di 11 ottenuto sempre nella stagione 2017/18, in 36 presenze. Dei grandi numeri per un centrocampista che, si, ci ha abituato a tanti assist in passato… ma che ora ci sta abituando a diversi gol. Il mago infatti, tra questi 8 gol, ha segnato la doppietta alla Roma ed i gol decisivi ai fini del risultato contro il Bologna e la Sampdoria in casa, oltre che il più recente contro il Crotone venerdì.

