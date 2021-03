Nuovo decreto Draghi, Pasqua e spostamenti: ecco cosa si può fare e cosa no





Come riporta il Corriere.it, il nuovo decreto governativo sarà in vigore da lunedì 15 marzo fino al 6 aprile. Il 3, 4, e 5 aprile tutta l’Italia sarà zona rossa ad eccezione delle regioni bianche. Chiusi bar e ristoranti (l’asporto permesso fino alle 22 per i ristoranti, mentre per i bar fino alle 18). Per le seconde case non c’è un passaggio specifico, il rientro nella propria abitazione è sempre consentito e non c’è un divieto. Lo possono fare però solo chi possiede un titolo per provare la proprietà o l’affitto, a condizione che la casa non sia abitata da persone estranee al nucleo familiare. A Pasqua e Pasquetta ci si potrà spostare solo per comprovate esigenze, ma è stata conservata la deroga in vigore durante il Natale scorso: si potrà far visita a parenti ed amici all’interno della propria Regione una sola volta al giorno, due adulti e minori di 14 anni. I viaggi all’estero sono consentiti ma non nel periodo pasquale (3, 4 e 5 aprile). In zona rossa è consentita l’attività motoria dalle 5 alle 22, in forma individuale e all’aperto, a distanza di 2 metri. È inoltre possibile entrare in un altro comune se lo spostamento resta funzionale all’attività sportiva con destinazione finale il comune di partenza. Attività di palestre, piscine, centri natatori, benessere e termali sospese. Sospese anche attività sportive di base e attività motoria presso circoli o centri sportivi, all’aperto e al chiuso. Sospese le attività commerciali al dettaglio, ad eccezione di attività di generi alimentari e di prima necessità. Chiusi negozi di abbigliamento, calzature e gioiellerie. Chiusi anche parrucchieri, barbieri e centri estetici, così come i mercati.

