La faticosa vittoria ottenuta contro il Crotone ha risollevato l’animo dei biancocelesti. Mercoledì 17 marzo ci sarà il ritorno degli Ottavi di finale di Champions League e il club di Inzaghi volerà a Monaco per affrontare il Bayern. Una gara tutta in salita dove servirà mantenere alta la concentrazione. Lo sa bene Tucu Correa che suona la carica in vista dei prossimi impegni della Lazio: “Continuiamo a combattere!”, è il messaggio affidato ad un post su instagram.

