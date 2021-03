SOCIAL| La Lazio ricorda i 4 gol di Inzaghi contro il Marsiglia – VIDEO





La Lazio con un video pubblicato sui propri canali social ha voluto ricordare i 4 gol che fece Simone Inzaghi esattamente 21 anni fa. Era la sera del 14 Marzo 2000 quando Inzaghi segnò 4 gol in una singola partita, quella contro il Marsiglia finita 5-1 per i biancocelesti. La partita era valida per la seconda fase a gironi di quell’edizione di Champions League e fino a quel momento solo a Van Basten era riuscita quell’impresa nell’Europa che conta. Tuttora, invece, Inzaghi rimane l’unico italiano ad aver fatto quattro gol in un singolo match.

