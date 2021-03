Calciomercato, dalla Spagna: Vazquez vicino alla Lazio





Torna di moda il nome di Franco Vazquez per il mercato biancoceleste. Secondo quanto riportato dai media spagnoli cometodofichajes.com e Goldigital,il centrocampista spagnolo sarebbe vicino all’accordo con la Società capitolina. Il suo contratto con il Siviglia scadrà a giugno 2021, per questo potrebbe raggiungere la squadra di Simone Inzaghi a parametro zero. Il suo nome, era già stato accostato alla Lazio quest’estate, ma poi l’operazione non andò in porto. Rimane ora da capire, se ci sono davvero le condizioni affinché El Mudo possa approdare nella capitale nella prossima sessione di mercato.

