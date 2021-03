CHAMPIONS LEAGUE | Bayern Monaco-Lazio, la designazione arbitrale





Tornati i tre punti in campionato, anche se con qualche fatica di troppo contro il Crotone ultimo in classifica, per la Lazio è tempo di Champions League. Mercoledì sera, all’Allianz Arena di Monaco, la squadra di mister Inzaghi farà visita al Bayern. Forte del 4-1 conquistato a Roma nella gara di andata, i padroni di casa vedono più vicina la qualificazione ai Quarti di finale della competizione. In vista del match in programma alle ore 21:00, ecco la designazione arbitrale resa nota dalla Uefa:

Arbitro: István Kovács (ROU)

Assistenti Arbitrali: Vasile Florin Marinescu (ROU) – Ovidiu Artene (ROU)

Quarto Uomo: Ovidiu Haţegan (ROU)

V.A.R.: Pawel Gil (POL)

Assistente V.A.R.: Tomasz Kwiatkowski (POL)

