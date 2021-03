Champions League, primo incrocio tra l’arbitro Kovács e la Lazio. Un precedente con il Bayern Monaco





La designazione arbitrale per la gara di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League ha assegnato la gara Bayern Monaco-Lazio al signor István Kovács.

Il direttore di gara romeno non ha mai arbitrato un incontro della Prima Squadra della Capitale. In tre occasioni, invece, ha diretto squadre italiane con due vittorie (in Europa League per Milan e Roma) ed un pareggio (Genk-Napoli 0-0, fase a gironi della Champions League 2019-2020).

Non sarà però la prima volta dell’arbitro classe 1984 con il Bayern: il fischietto di Carei ha diretto la gara del 27 ottobre scorso dei tedeschi sul campo della Lokomotiv Mosca (1-2 il risultato finale).

