Crotone, Golemic torna sul k.o. con la Lazio: “C’è rammarico, potevamo portare a casa punti fondamentali”





Manca sempre meno giornate al capolinea della Serie A e la lotta salvezza si infiamma sempre di più. In casa Crotone c’è grande rammarico per la sconfitta contro la Lazio maturata venerdì all’Olimpico, come testimoniato dal difensore Vladimir Golemic intervenuto ai canali ufficiali rossoblù: “Siamo rammaricati dato che nelle ultime partite potevamo portare a casa punti fondamentali, bisogna però continuare a crederci, tenendo alta l’attenzione fino alla fine del match. Solo in questo modo possiamo evitare degli errori soprattutto quelli evitabili». Lo riporta Ilrossoblu.it

