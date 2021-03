ESCLUSIVA| Sergio Petrelli, dall’inizio col Montedinove allo scudetto del 74 con la Lazio: “Wilson e Oddi erano laziali veri”





Tra gli eroi della Lazio del 74, quelli che con una grande impresa conquistarono il primo scudetto biancoceleste della storia e che a distanza di molti anni e qualche generazione sono rimasti nel cuore dei tifosi, c’era anche lui. Si tratta di Sergio Petrelli, terzino destro con la caratteristica non indifferente di essere mancino. Un dettaglio innovativo, difficile da identificare anche in un calcio moderno. Forse anche questo fatto era espressione di una squadra che in campo viveva di luce propria. In esclusiva ai microfoni di Laziopress.it Petrelli ha ricordato quella squadra inossidabile ed ha parlato, tra le varie cose, anche dei suoi inizi in una piccola realtà, con le giovanili del Montedinove, in provincia di Ascoli Piceno.

Raccontaci i tuoi inizi e la storia del tuo primo salto alla Juventus dalla realtà in cui giocavi…

Intorno al 60′, quando avevo circa 15/16 anni, giocavo in prima categoria con la squadra del Montedinove, un luogo che contava pochi abitanti ma che abbiamo fatto arrivare ad un punto in cui competevamo anche con squadre di città importanti.. Avevamo una squadra molto forte, sia la prima che la primavera, ovunque giocavamo sapevamo che avremmo fatto terra bruciata. Avendo vinto il campionato, andammo a giocarci a Torino le finali. La semifinale la vincemmo con una squadra del meridione, mentre la finale era contro una squadra di Roma, un club a livello giovanile che ancora esiste. In quella partita feci un tiro da molto lontano, quasi centrocampo, impegnando molto il portiere. Alla fine della partita un osservatore della Juventus mi chiese se io tirassi sempre in quel modo da quella distanza. Risposi che sapevo fare anche di meglio. Senza farmi fare il provino decisero di portarmi a Villar Perosa. Eravamo circa 50 ragazzi. L’allenatore iniziò a sfoltire il numero dei ragazzi, finché a Natale molti partirono e non tornarono, per nostalgia di casa o altri motivi. Comunque io decisi di tornare ed entrai nella primavera. Vincemmo due campionati giovanili, ma non ebbi modo di esordire in prima squadra. C’erano comunque giocatori come Sivori e Boniperti, non era ovviamente facile. In tre anni non mi feci mai male, quando in una partita di Coppa Italia mi misero titolare e dopo 10 minuti sentii una fitta. Forse quella fu però la mia fortuna, poiché mi mandarono prima in Serie C e da lì mi feci notare, salendo pian piano di categoria fino ad arrivare alla Roma prima ed alla Lazio poi.

A proposito di questo, sei stato il primo giocatore acquistato dalla Lazio direttamente tra le fila della Roma…

Si sono stato il primo, poiché non c’erano molti rapporti tra le due squadre della capitale. Dalla Lazio alla Roma era già successo, con Selmosson. Ma io fui il primo dai giallorossi ai biancocelesti. Dopo di me poi ci furono anche altri giocatori, come Ciccio Cordova. Ho avuto la fortuna di andare alla Lazio proprio quando poi vincemmo lo scudetto, considerando che la mia carriera era discontinua. Mi sarebbe dispiaciuto concludere la carriera senza niente di vinto. Infatti dopo lo scudetto ho lasciato.

Prendendo in considerazione proprio la squadra di Maestrelli: il fatto che tu giocassi titolare come terzino destro, pur essendo mancino, poteva sintetizzarsi con la mentalità di quella squadra, vicina ad un “calcio olandese”?

Noi eravamo una delle squadre che iniziarono prima a fare pressing, proprio come le squadre olandesi. In squadra poi avevamo degli ottimi corridori, come Re Cecconi o Martini. Giocando in questo modo abbiamo fatto vedere che poteva rendere. Pian piano sono venuti a mancare giocatori importanti alla squadra, come Frustalupi, e la squadra si è un po’ sfasciata.

Il tuo posto da titolare, inoltre, lo hai conquistato in un secondo momento…

Esatto, l’anno in cui sono arrivato, dalla Roma, in squadra avevamo dei giocatori, come Wilson ed Oddi, che erano laziali veri, dei duri, e non ero visto bene. Poi ero pigro e non mi adattai subito al loro modo di giocare, così che giocai solo 10/15 partite. L’anno dopo invece si fece male Facco e subentrai io, giocando con regolarità.

Vuoi raccontare qualche aneddoto su di voi?

Ci facevamo molti scherzi, anche pesanti. Poi qualcuno li accettava e ricambiava, altri meno. Ma delle cose da pazzi. Poi durante gli allenamenti facevamo delle partite che duravano anche due ore e mezza in cui dividevamo al squadra nel clan di Chinaglia e nel Clan di Wilson ed Oddi. Poi loro erano tutti giocatori offensivi e noi difensivi. Facevamo questa partita in cui la squadra di Chinaglia perdeva. Noi ci chiudevamo e, per farla breve: finché Chinaglia non segnava o vinceva, la partita non poteva finire. A volte ci mettevamo anche in piedi ed a braccia conserte per farlo segnare, così che lui si incazzava ancora di più. La cosa comunque funzionava, erano anche partite abbastanza dure, ma fuori eravamo molto uniti.

