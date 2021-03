Fiore: “Obbiettivo Champions possibile ma biancocelesti non in forma”





A seguito della vittoria ottenuta in campionato contro il Crotone, la Lazio si appesta ad affrontare i prossimi obbiettivi. Il più recente, il ritorno di Champions contro il Bayern Monaco, in programma mercoledì alle 21:00. In merito alla sfida europea e all’andamento stagionale biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Radiosei l’ex Stefano Fiore.

Queste le sue parole:

“La Lazio vive un momento particolare, si sapeva che dopo la fantastica cavalcata dello scorso anno sarebbe stato più complicato. Credo che la squadra abbia alla lunga pagato le fatiche e le pressioni psicologiche della Champions. Penso che possa continuare a sperare di andare in Champions, la classifica dice questo. Certo che l’inerzia sembra favorire altre squadre. La vittoria con il Crotone ha palesato delle difficoltà, la squadra ora non sta benissimo e ci sono delle lacune di organico che la frenano. Se vuole diventare una grande squadra, colmando il gap con altre, deve fare un mercato diverso. Non si può pensare che un giocatore non abbia momenti di appannamento, ancor di più con questo tipo di calendario. Credo che la Lazio stia sostanzialmente pagando questo”.

