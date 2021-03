FORMELLO | Caicedo insidia Correa in attacco, Marusic tra difesa e fascia laterale





Penultima seduta di allenamento prima della sfida di Champions League contro il Bayern Monaco. Al Centro Sportivo di Formello, mister Inzaghi sta preparando la difficile sfida di ritorno degli Ottavi di finale contro la squadra tedesca. Prima di iniziare la seduta, il mister biancoceleste ha fatto un breve discorso alla squadra, per poi dare il via al riscaldamento diviso in attivazione libera a secco e torelli a tre squadre con l’aiuto dei jolly. L’allenamento è proseguito con un’ampia fase tattica, dove Inzaghi ha provato la formazione anti-Bayern per mercoledì sera: in attacco, dopo il gol decisivo contro il Crotone, ad affiancare Immobile potrebbe esserci Felipe Caicedo, con Correa pronto a subentrare. Centrocampo verso la conferma con il trio Milinkovic-Leiva-Luis Alberto, mentre gli esterni e la difesa sono legati alla posizione di Adam Marusic: se Acerbi e Radu vanno verso la conferma dal primo minuto dopo Crotone, sul centrodestra uno tra Musacchio e Marusic potrebbero completare il terzetto di difesa. In caso di titolarità dell’argentino, Marusic tornerebbe sulla fascia sinistra con Lazzari dal primo minuto a destra, mentre con il montenegrino nei tre di difesa, a giocarsi il posto sulla fascia sinistra saranno Fares e Lulic. A fine seduta esercitazioni sia per i difensori che attaccanti. Assenti i difensori Armini e Luiz Felipe, per domani è previsto l’allenamento di rifinitura.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: