Immobile: “Il gioco di Inzaghi favorisce noi attaccanti. Lewandoswski il miglior numero 9 in circolazione”





Dopo tanta attesa, finalmente è arrivato il momento di ritirare la Scarpa d’Oro nel momento più complicato della stagione di Ciro Immobile. Del suo momento, del tecnico Simone Inzaghi e dell’avversario di Champions Robert Lewandowski, il bomber campano ha parlato ai microfoni della UEFA: “In tutti i match che guardo analizzo il modo di comportarsi degli attaccanti. Penso che l’essere egoista faccia parte del ruolo del centravanti. Naturalmente quando si pensa specialmente a concludere, delle volte si sbaglia. Il tutto nasce dall’istinto di segnare che conduce a scelte sbagliate. Molte delle mie reti sono generate del lavoro della squadra mentre altre nascono del puro istinto. Inzaghi, da ex attaccante, preferisce il gioco offensivo e questo aiuta noi attaccanti. Il mister da calciatore non mollava mai. Ho visto qualche sua partita, era in grado di giocare con il compagno, alcune volte preferiva più fare assist che gol. Prova a darmi qualche consiglio anche sotto questo profilo. Per quanto riguarda Lewandowski dico che il calcio è mutato. Ritengo serva più un centravanti come lui ad oggi. Non si accontenta, ogni stagione prova a crescere e a superare i suoi limiti, seppure sia già a livello di perfezione. Penso sia completo, il miglior numero 9 in circolazione“.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: