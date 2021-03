Lazio contro il razzismo, ecco la nuova partnership con Buuuball





La S.S. Lazio e l’Associazione Buuuball Off Colors lanciano il progetto BUUUBALL, una campagna informativa ed educativa per prevenire e contrastare il razzismo e la discriminazione nel gioco del calcio e nello sport in generale.

La partnership prevede una serie di iniziative in campo nazionale ed internazionale che coinvolgeranno i calciatori della Prima Squadra maschile e femminile, insieme ai ragazzi del settore giovanile.

Si parte con il lancio di una campagna di comunicazione visual nella quale ogni atleta della Società si identificherà in una frase-slogan, in italiano e in inglese, di denuncia nei confronti di questa piaga sociale.

In occasione della trasferta di Champions League a Monaco inoltre è stato concluso un gemellaggio con la FC Interculturale München, squadra formata da rifugiati e richiedenti asilo che partecipa al campionato tedesco di terza categoria, individuata in collaborazione con Uisp, che, compatibilmente con le disposizioni anticovid, i rappresentanti della Società incontreranno donando materiale tecnico della S.S. Lazio: un gesto dimostrativo di fratellanza, unione e condivisione.

Dopo questo primo step, partirà la fase due del progetto: Buuuball Human International Lazio Team, con il quale si intende portare l’iniziativa Buuuball direttamente sui campi di gioco di tutta Europa creando gemellaggi con le squadre delle città che di volta in volta ospiteranno la Lazio negli appuntamenti internazionali dei prossimi anni.

Il 21 marzo, in occasione della giornata mondiale contro il razzismo, sarà lanciato un brano creato da Maxi Gigliucci, presidente di Buuuball e dai dj Vincenzo Paccone e Daniele Strazzullo che i giocatori biancocelesti hanno fatto proprio e interpretato: anche in questo caso un contributo volto alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui valori etici ed educativi dello sport. Nella stessa giornata, infine, sarà promosso un bando di concorso per gli studenti delle scuole superiori della regione Lazio, i quali, coadiuvati dai loro insegnanti, saranno invitati a realizzare degli spot con i propri smartphone, sul fair play nello sport e nella vita.

Gli autori dei migliori video saranno premiati da una giuria di esperti del settore ed invitati a partecipare ad una giornata evento che sarà rivelata sui canali social della Lazio e sui siti ufficiali: www.sslazio.it e www.buuuball.com il prossimo 10 maggio.

“La S.S. Lazio da sempre attenta ad iniziative di integrazione sociale, ha deciso di sposare il progetto Buuuball – afferma il Presidente Claudio Lotito – nella convinzione che il calcio possa essere uno strumento di unione, di integrazione e di riscatto, in grado di abbattere qualsiasi barriera“.

fonte sslazio.it

Il messaggio è ovviamente stato fatto filtrare anche tramite i canali social, pubblicando le foto dei calciatori della Lazio con una frase contro il razzismo sotto la foto di ognuno.

