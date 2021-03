Lazio Women, Visentin: “Potevamo fare meglio. Morace? Con lei stiamo migliorando e torneremo presto a vincere”





Noemi Visentin, all’indomani del pareggio della Lazio Women contro il Cesena, che ha recuperato per due volte la situazione di svantaggio ed ha negato alla squadra biancoceleste un ulteriore passo in avanti in classifica, nonostante comunque si trovi ancora in zona promozione, è intervenuta ai microfoni di Lazio Style Radio per commentare la gara di ieri. Queste le sue parole: “Abbiamo fatto una buona prestazione ma potevamo fare di più. 2 punti in più in classifica ci sarebbero serviti. È stata una partita difficile, potevamo gestire meglio il vantaggio perché ci hanno rimontato ben due volte. Dovremo lavorarci su. Se mi aspettavo un campionato così equilibrato? No, ogni domenica è a sé. Rispetto agli altri anni i campionati sono cambiati, sono molto più competitivi. Rispetto a inizio anno abbiamo cambiato modo di giocare, con la coach Morace stiamo migliorando e torneremo presto a vincere. Personalmente sento la responsabilità di aiutare la squadra, so che loro contano su di me e ogni domenica do il massimo per ripagare la loro fiducia. Ogni domenica c’è tensione prima della partita perché bisogna vincere sempre.”

