Rao a difesa della memoria di Paparelli: “Chi non si inchina al suo ricordo non è un tifoso, non ama il calcio e non merita considerazione”





La memoria di Vincenzo Paparelli va preservata e tutelata al massimo dal popolo laziale, ogni giorno e in ogni circostanza. Così. dopo che ieri sera via social Emanuele Gottardo ed Emanuele Pirro, conduttori del Morning Show su Radio Cafè, hanno avuto un’uscita quanto mai infelice ai danni del tifoso biancoceleste ucciso il 29 ottobre 1979 prima del derby capitolino, è intervenuto anche il responsabile della comunicazione biancoceleste Roberto Rao che, via Twitter, ha stigmatizzato l’accaduto: “La memoria di VIncenzo Paparelli non si tocca. Quella maledetta domenica tanti di noi potevano essere seduti al suo posto. Chi non si inchina al suo ricordo non è un tifoso, non ama il calcio e non merita considerazione”.

La memoria di Vincenzo #Paparelli non si tocca. Quella maledetta domenica tanti di noi potevano essere seduti al suo posto. Chi non non si inchina al suo ricordo non è un tifoso, non ama il calcio e non merita considerazione. — Roberto Rao (@robertorao) March 15, 2021

