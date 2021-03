Rizzitelli attacca l’assistente di gara: “Con noi il VAR è spento”





A Roma TV, nel post partita, l’ex attaccante della Roma, Rizzitelli, non ha mandato giù la sconfitta incolpando il direttore di gara, reo di non aver assegnato ai giallorossi un calcio di rigore nei primi minuti del match. Ecco le sue parole: “Quando la Roma gioca il Var non c’è mai. Che senso ha pagare un addetto che poi non svolge il suo mestiere? A quel punto lasciamolo a casa e i soldi che prende li dividiamo tra di noi”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: