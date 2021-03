Serie A, il Collegio di Garanzia dello Sport respinge il ricorso della Roma: confermato il 3-0 a tavolino contro il Verona





Il Collegio di Garanzia dello Sport conferma il 3-0 a tavolino, subito dalla Roma contro l’Hellas Verona. Questa a decisione presa nella giornata di oggi, a seguito dell’udienza per il ricorso da parte dei giallorossi. Secondo la Società romana, l’inserimento del giocatore Diawara nella lista under 22, sarebbe stato un errore in buona fede. Tale giustificazione, non è stata accolta dal Collegio, che ha rigettato il ricorso.

