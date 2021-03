SOCIAL| Morace: “Il nostro obiettivo è ad un passo” – FOTO





All’indomani del punto conquistato dalla Lazio Women contro il Cesena, nonostante il rammarico per il mancato sorpasso, Carolina Morace si dice soddisfatta per il la prestazione, ricordando sui propri canali social che l’obiettivo è lì ad un passo. “Con il pareggio di ieri abbiamo guadagnato un buon punto per la classica.

Mancano ancora 7 partite alla fine del campionato e il nostro obiettivo è lì ad un passo. Mettere il talento a disposizione della squadra, solo così si raggiungono i risultati!” è il messaggio mandato dalla Morace sui social.

