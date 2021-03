SOCIAL | Rômulo ricorda la Coppa Italia vinta con la Lazio nel 2019 | FOTO





Sono passati quasi due anni da quel 15 maggio 2019, data che è entrata di diritto nella storia della Lazio. Per la settima volta nella sua storia, il club biancoceleste ha alzato al cielo la Coppa Italia, battendo in finale l’Atalanta per 2-0. In quella stagione, fù protagonista con la maglia biancoceleste anche Rômulo Souza Orestes Caldeira, noto semplicemente come Rômulo. Il brasiliano ha trascorso nella Capitale solamente sei mesi, collezionando 13 presenze tra Serie A (10), Coppa Italia (2) ed Europa League (1), ma è rimasto legato all’ambiente biancoceleste. Attraverso il suo profilo ufficiale Instagram, Rômulo ha voluto ricordare il trionfo della Lazio in Coppa Italia, pubblicando un’immagine di lui con la Coppa tra le mani.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romulo Caldeira (@romulocdr)

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: