Tramite un video postati sui canali social ufficiali, La Lazio ha voluto ricordare la vittoria ottenuta in casa della Dynamo Kiev in Europa League. In quell’occasione, i biancocelesti si presentarono in terra ucraina, dopo il pareggio della gara di andata per 2-2. Nella sfida di ritorno, la squadra di Simone Inzaghi raggiunse il successo grazie alle reti di Lucas Leiva e Stefan De Vrij, entrambe segnate su calcio d’angolo.

Questo il video postato dalla Lazio:

