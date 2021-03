TMW | La Lega di Serie A risponde alla Roma: “Rinvio Juve-Napoli consentito dalle norme vigenti”





Nella serata di ieri la Roma aveva chiesto il rinvio del match contro il Napoli in seguito alla decisione di rinviare la sfida tra i partenopei e la Juventus. Come raccolto da TMW, Lega Serie A ha risposto con una lettera alla Roma oggi ribadendo che lo spostamento di Juventus-Napoli è consentito dalle regole attualmente vigenti. Nel ribadire la legittimità del proprio operato la Lega ha inoltre spiegato al club giallorosso che i 15 giorni menzionati nell’articolo 29 dello Statuto si riferiscono a impegni dei club legati alle Coppe europee, che non è quindi il caso del recupero Juve-Napoli.

