Bayern Monaco-Lazio, l'ex Altintop: "Bavaresi con un vantaggio enorme, non credo che la Lazio riuscirà a passare il turno"





Tra poco più di 24 ore andrà in scena la sfida di ritorno tra Bayern Monaco e Lazio. I bavaresi hanno un vantaggio importante visto il risultato di 4-1 ottenuto a Roma, che li rende i favoriti per il passaggio del turno. In merito alla partita di Champions di domani sera, l’ex Bayern Hamit Altintop è intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com.

Queste le sue parole:

“Credo che se ci fossero delle insidie sarebbe davvero una grossa sorpresa. Il Bayern ha un vantaggio enorme che arriva dalla gara di andata, sono i campioni in carica, giocano in casa. Non credo proprio che non riescano a passare il turno”.

