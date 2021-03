CdS | Tamponi Lazio, prima udienza col rebus Lotito: tutti gli scenari





Oggi alle 11.oo in videoconferenza per verificare l’ammissibilità del Torino e dei testimoni della Lazio, il presidente Lotito ed i medici Pulcini e Rodia avranno appuntamento con il presidente del Tribunale Federale Cesare Mastrocola. Come riporta il Corriere dello Sport, il patron laziale sempre nell’arco della mattinata sarà impegnato nell’assemblea di Lega per i diritti tv (fissata in prima convocazione alle 9.00 ed in seconda alle 11.30). Gli scenari di questa mattinata sono molteplici: il presidente Matrocola potrebbe decidere di rinviare calendarizzando il processo o discutere subito dell’ammissione o meno del Torino, che ha chiesto partecipare come parte interessata per via della presenza di Immobile in Toro-Lazio del primo novembre scorso.

