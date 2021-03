Champions League, Atalanta e Gladbach si fermano agli ottavi: avanti Real Madrid e City





Termina il cammino in Champions League per l‘Atalanta e il Borussia M’Gladbach. I primi, escono dalla competizione europea a seguito delle due sconfitte subite contro il Real Madrid. Gli spagnoli, forti del risultato dell’andata ottenuto in trasferta per 0-1, hanno infatti sconfitti questa sera i bergamaschi per 3-1. Le reti di Benzema, Sergio Ramos e Asensio, hanno consentito ai Blancos di passare il turno aggiungendo i quarti di finale. A poco è servito l’unico gol atalantino, segnato da Muriel.

I tedeschi del Borussia M’Gladbach, cadono in trasferta a sfida di ritorno contro il Manchester City per 2-0. La squadra di Guardiola, con le reti di De Bruyne e Gundogan, ottiene lo stesso risultato dell’andata e si qualifica per i quarti di finale di Champions League.

