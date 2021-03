CONFERENZA ESCALANTE – “Bayern Monaco? Sappiamo chi sono e sarà difficile, ma faremo la nostra partita”





Alla vigilia del match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, è intervenuto in conferenza stampa il centrocampista della Lazio, Gonzalo Escalante: “Leiva come Maestro? E’ un professionista top, ha giocato nel Liverpool tanti anni e lo guardo ancora giocare. Mi sento bene, ho spazio quando gioco e mi piace tantissimo giocare davanti alla difesa. Con che sentimenti scenderemo in campo domani? Loro sono i campioni del mondo, sarà difficile, ma noi andremo lì a fare la nostra partita, per vincerla. Domani è una partita importante per noi, per continuare su questa strada anche in campionato”.

