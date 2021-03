CONFERENZA FLICK – “Da valutare le condizioni di Neuer, contro la Lazio vogliamo vincere per proseguire il cammino”

Il tecnico del Bayern Monaco Hans-Dieter Flick è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Lazio.

“Non siamo cambiati molto rispetto alla scorsa stagione. Riguardo la partita di domani, abbiamo ancora trenta ore prima del fischio d’inizio. Stiamo valutando le condizioni di Neuer e Coman. Vogliamo vincere contro la Lazio per proseguire il nostro cammino. Non scenderemo in campo solo aspettando l’avversario, i biancocelesti giocano un buon calcio e sanno fare gol. Dovremo essere attenti dal primo minuto”.

Il calciatore del Bayern Monaco Leroy Sané ha poi proseguito in conferenza stampa: “All’inizio ho imparato i meccanismi, come gioca la squadra ed i vari moduli, ho avuto qualche difficoltà, non avevo il ritmo partita, dovevo trovare il mio passo gara. Ora un po’ di tempo è passato e mi sento meglio, ho appreso come gioca la squadra. Vogliamo tutti andare avanti in una competizione che ci dà tante motivazioni e ci fa migliorare tanto. Domani ci attende una partita di Champions: ognuno di noi vuole giocare. All’andata abbiamo segnato tanti gol ma non è detto che siamo già qualificati. La Lazio è una squadra fortissima, con elementi di altissimo livello. Siamo concentrati e motivati. Partecipare a questa competizione con la possibilità di vincere è molto importante per me. Siamo pronti per la gara di domani ed anche per il finale di campionato”.