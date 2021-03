CONFERENZA INZAGHI – “Domani faremo la partita nel migliore dei modi. Champions? Dovremo centrarla con più continuità”





Alla vigilia del match di Champions League, contro il Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa l’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi: “Quanto è importante la sfida? Abbiamo lavorato tanto in questi anni per giocare sfide come queste, in stadi prestigiosi. Andremo per fare la partita nel migliore dei modi, in questa Champions prima di incontrarli non avevamo mai perso, quindi vorremo fare una bella partita. La Champions deve essere un’abitudine? Bisognerebbe farla con più frequenza, è vero, gli ottavi mancavano da venti anni. E’ normale che dovremmo cercare di centrarla con più continuità, davanti a noi ci sono tante corazzate, compresa l’Atalanta. Prestazione la cosa più importante? Sì, l’avversario lo sappiamo che è Campione d’Europa e del Mondo: è riuscito a fare partite importantissime, noi dovremo farne una di corsa e determinazione, perché giochiamo nel loro stadio e sono fortissimi. Meritano di aver vinto tutti questi titoli.

Cosa mi aspetto dalla Lazio domani? Una partita importante, in Champions nelle tre trasferte le abbiamo fatte nel migliore dei modi, anche se abbiamo fatto tre pareggi. Ci saranno tantissime difficoltà, ma saremo molto determinati. Spero che possa ricapitare una serata come domani, noi siamo ambiziosi ed il nostro cammino è stato molto buono, riuscendo a tornare agli ottavi dopo 20 anni”.

