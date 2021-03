DAZN, la Top11 della 27° giornata di Serie A: presente un biancoceleste | FOTO





Con la vittoria del Napoli in casa del Milan per 1-0, si è conclusa la 27° giornata di Serie A. Ad aprire questa giornata di campionato è stata la Lazio, con la vittoria per 3-2 di venerdì pomeriggio contro il Crotone. Biancocelesti recuperati ben due volte da Simy, dopo esser passati in vantaggio prima con Milinkovic-Savic e poi con Luis Alberto. Nei minuti finali però, nell’ormai “Zona Caicedo”, il “Panterone” ha segnato il gol del definitivo 3-2. Come di consueto, la pagina ufficiale Instagram di DAZN ha lanciato, tramite le Stories, diversi sondaggi per eleggere la miglior Top11 di giornata. Tra gli 11 eletti come migliori c’è anche un giocatore della Lazio: il “Sergente” Milinkovic-Savic si è preso un posto a centrocampo con il 57% di voti. Di seguito la formazione completa di questa 27° giornata di Serie A:

