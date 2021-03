FORMELLO – Inzaghi ha scelto Musacchio, Escalante e Caicedo: ecco le tre novità per il Bayern





Rifinitura a Formello poi la partenza per Monaco. Come al solito Inzaghi ha voluto svolgere la rifinitura nel proprio quartier generale dove ha scelto l’undici che sfiderà il Bayern Monaco. Rispetto alla vittoria contro il Crotone ci sarà un cambio per reparto. Rispolverato Musacchio che torna in campo proprio dopo quel maledetto errore nella gara di andata. Questa volta si muoverà sul centrodestra, sua posizione naturale, con Acerbi in mezzo e Stefan Radu sul centrosinistra. Il tecnico chiede uno sforzo al rumeno con la seconda gara in pochi giorni dopo essere rientrato dall’operazione all’ernia. La difesa proteggerà Pepe Reina fra i pali. In mezzo al campo la novità è Gonzalo Escalante in cabina di regia. L’argentino dovrà occuparsi di Muller svolgendo un compito prettamente di interdizione lasciando a Milinkovic e Luis Alberto il compito di costruire la manovra. Sulle corsie laterali confermati Marusic a destra e Fares a sinistra, partirà dalla panchina il recuperato Lazzari che troverà spazio a gara in corso. Davanti è bagarre con il Mister che ha provato le coppie Immobile-Caicedo e Muriqi-Correa. Tutte opzioni valide ma è difficile pensare ad una Lazio senza il proprio bomber in una partita simile per cui fiducia a Ciro Immobile e al risolutore della gara col Crotone, Caicedo.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: