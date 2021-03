GdS | Ferrara su Immobile: “L’ho messo al posto di Del Piero: per tutti ero matto. Lazio ambiente ideale per lui”





Nell’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Ciro Ferrara ha elogiato Ciro Immobile. L’ex difensore scoprì l’attuale attaccante biancoceleste quando del 2007 è diventato capo del settore giovanile della Juventus: già in quegli anni trascinava la Primavera a suon di reti ma poi Ferarra lo fece esordire anche in Champions (nel 2009) apposto di Alex Del Piero. Per il tecnico, Immobile è crescita molto: è bravissimo a muoversi negli spazi, alla Lazio ha trovato il suo ambiente ideale e mister Inzaghi sa sfruttare le sue qualità.

