Domani la Lazio in casa del Bayern Monaco ripartirà dal 4-1 della gara di andata dell’Olimpico: i biancocelesti volano in Germania per il ritorno degli ottavi, con la voglia di mettere in campo una prestazione di carattere. Come riporta Il Tempo, Immobile vuole tornare grande e riprendersi la Lazio: dopo il ko con i bavaresi sono arrivati i tonfi anche con Bologna e Juventus, prima di rialzare la testa con il Crotone. Il bomber laziale è alla ricerca del gol che in questo periodo sta mancando e sicuramente contro il Bayern riuscirà a trovare quello stimolo in più, considerato anche il suo passato poco brillante in Germania, prima di tornare grande con la Lazio.

