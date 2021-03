Lazio, rinviata al 26 marzo la prima udienza sul caso tamponi





Come riporta IlMessaggero.it, la prima udienza riguardante il caso tamponi – Lazio, attesa per questa mattina al Tribunale Federale, davanti al quale sono stati deferiti il club capitolino, i medici Pulcini e Rodia, e il presidente Lotito, è stata rinviata a venerdì 26 marzo alle ore 11:00. A concordarlo, in videoconferenza, sono stati l’avvocato Gentile, il pm Chiné e anche l’avvocato Chiacchio, che assiste il Torino come parte interessata ad essere ammessa come parte civile.

