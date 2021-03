L’Isola dei Famosi, Gascoigne: “Chi mi piace? La Curva Nord”





E’ iniziata ieri sera L’Isola dei Famosi, reality show di Canale 5 al quale ha preso parte l’ex biancoceleste Paul Gascoigne. Molti tifosi laziali non si sono persi l’appuntamento in prima serata per seguire Gazza che già nella prima puntata, alla domanda della conduttrice su chi gli piacesse dell’isola, l’ex calciatore ha risposto: “Me stesso e la Curva Nord“. L’ex Lazio quindi, anche dall’Honduras, ha sempre il suo pensiero rivolto ai colori del cielo.

