Mesbah sul connazionale Fares: “Può fare bene alla Lazio, ma serve lavoro e pazienza”





L’ex giocatore di diverse squadre di Serie A tra cui Milan, Crotone, Parma e Sampdoria, è intervenuto quest’oggi ai microfoni di lebuteur.com. L’algerino, ha elogiato il connazionale Mohamed Fares, terzino sinistro in forza da quest’anno in forza alla Lazio.

Queste le parole di stima nei confronti di Fares spese da Mesbah:

“Farès arriva in un grande club, che è la Lazio. Ha iniziato bene, dopo aver avuto un passaggio dove ha dovuto gestire il suo infortunio, per tornare ancora meglio. È un giocatore molto interessante. In particolare, durante i suoi periodi in Italia alla Spal, ha dimostrato di potersi integrare in una grande squadra come la Lazio, che è comunque una delle migliori e più costanti in Serie A degli ultimi anni. Ma deve essere paziente, arriva in un grande club, uno dei più costanti degli ultimi 10 anni, con un ottimo presidente e un grande allenatore. Ha un contratto di 5 anni, deve lavorare bene. Ha le qualità per diventare titolare di questa grande squadra”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: