Mondiali Qatar 2022, test in Olanda per il rientro dei tifosi allo stadio





Come riportato da sportface.it, nelle prossime partite, per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022, verrà effettuato un test per capire se sia possibile riaprire gradualmente al pubblico i prossimi eventi sportivi. Al momento le autorità olandesi hanno iapprovato un piano per l’accesso di 5.000 tifosi allo stadio per la partita Olanda–Lettonia, in programma il 27 marzo. La KNVB, la federazione calcistica olandese, ha disposto dei test rapidi e l’utilizzo di un’app da installare nel proprio smartphone. I tifosi verranno poi divisi in “bolle” che verranno esaminate per analizzare la diffusione di aerosol. La Federazione ha dichiarato: “Risultati favorevoli potrebbero accelerare il processo verso stadi ben più pieni nella fase finale della stagione 2020/21 e nei campionati europei”.

